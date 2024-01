Calciomercato Juve, il nome nuovo é Inaki Gonzalez

Chi é Inaki Gonzalez

Laattualmente si trova in una fase di mercato caratterizzata dall'attesa. La prossima aggiunta sarà Tiago, con l'anticipazione del colpo come strategia per superare la concorrenza dell'L'investimento è calibrato per rispettare i parametri del nuovo corso bianconero. Si esplorano tutte le opportunità di mercato, sia tra i giocatori cercati che tra quelli che si propongono, gestendo le condizioni con la sicurezza di poter rimanere invariati nonostante le lacune lasciate da Nicolòe Paul. In prospettiva, c'è l'accordo con il Buducnost Podgorica per Vasilije. Lacontinua a cercare rinforzi in attacco, come evidenziato dai contatti per Winsleydel Borussia Monchengladbach e Matija, attualmente svincolato. Come riporta calciomercato.com , in Spagna, Cristianoe Giovannisono attivi. Ci sono contatti approfonditi per, centrocampista del, che ha appena debuttato in Liga nel finale della partita vinta 3-0 contro il Villarreal. In scadenza di contratto e rappresentato dall'agenzia CAA, con cui la Juventus ha buoni rapporti, Gonzalez rappresenta una prospettiva futura con un passaggio graduale che inizierebbe in Next Gen. Riflessioni in corso, con tutte le parti al lavoro, mantenendo la costante strada tracciata.è un centrocampista centrale classe 2004 di proprietà del. Alterna qualità e quantità, è alto 1.83 cm e di piede destro. In questa stagione ha trovato il suo esordio in Liga nella partita vinta 3 a 0 contro il, per lui 4 minuti in campo. Inoltre, in Spagna ha colpito sia per la sua propensione al gol che per le qualità di leadership nel guidare i compagni di squadra nelle categorie under.