Lazartorna al centro delle trattative di mercato, questa volta coinvolto in colloqui con il. Dopo il mancato trasferimento all'Inter la scorsa estate, con visite mediche già effettuate, il centrocampista serbo potrebbe trovare spazio nel progetto azzurro.Il Napoli, alla ricerca di un giocatore con le caratteristiche di Samardzic dopo la cessione di Elmas al Lipsia e l'eventuale addio di Zielinski a fine stagione, è consapevole dell'apertura da parte dell'Udinese alla cessione. Tuttavia, la richiesta dei friulani si attesta sui 25 milioni di euro, un importo che al momento supera l'offerta presentata dal club partenopeo.Un altro aspetto da risolvere riguarda le commissioni, con il padre del giocatore in contatto con il Napoli per trovare un accordo che al momento risulta ancora pendente, il tutto sotto la supervisione dell'intermediario che gestisce l'operazione.In secondo piano,e un club di Premier League seguono la situazione. Dall'Inghilterra hanno manifestato interesse per Samardzic , ma il giocatore preferisce rimanere in Serie A. La Juventus sta cercando un centrocampista per gennaio, ma l'idea è di optare per un prestito, rinviando un investimento significativo in estate. Tuttavia, come riporta calciomercato.com,