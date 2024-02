Laha studiato tre difensori centrali, potenzialmente liberi a parametro zero, nelle scorse settimane: Tiago, Lloyde Mario. Il primo è già diventato un giocatore bianconero; per superare l'Inter, è stato necessario anticipare l'acquisto dell'ex difensore portoghese del Lille, con una trattativa definita a gennaio per quasi 6 milioni di euro e un ingaggio di 3,5 milioni netti per due anni e mezzo, con opzione per altre due stagioni.Per, invece, la situazione è ancora in sospeso, come riporta calciomercato.com. La trattativa per il rinnovo tra il difensore inglese e il Bournemouth non si sblocca, mentre per il centrale dell'Atletico Madrid i contatti non si sono mai davvero interrotti: già sondato la scorsa estate come possibile sostituto di Alex Sandro, Hermoso potrebbe tornare di grande attualità alla Juventus nonostante l'arrivo di Djaló. Inoltre, l'addio di Alex Sandro a fine contratto potrebbe non essere l'unico, considerando i crescenti rumors su una possibile cessione di Gleison Bremer per almeno 70 milioni, nonostante il suo recente rinnovo di contratto.