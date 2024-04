Sembrerebbe che ci sia una rivoluzione in corso alla, orchestrata da, con particolare attenzione al reparto difensivo, dove sono previsti numerosi cambiamenti al termine della stagione. Alex Sandro, il cui contratto con il club sta per scadere, farà ritorno in Brasile, alleggerendo notevolmente l'ingaggio del club. Anche Mattia De Sciglio potrebbe dire addio alla Juventus.Il sacrificio più significativo per generare liquidità sembra essere, per il quale ilè pronto a offrire un assegno da. Con una tale offerta, sembra inevitabile che la cessione riceva il via libera.