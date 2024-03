Calafiori tra Napoli e Juventus: la situazione

Il Napoli è interessato ana delle sorprese in positivo del Bologna di Thiago Motta, che lo ha reinventato da difensore centrale oltre che da terzino. Va convinto il Bologna con una proposta da 15/20 milioni. Al momento al club felsineo non sono ancora arrivate delle offerte.Calafiori, come riferisce calciomercato.com, è considerato uno dei profili migliori per la difesa del futuro della Juventus. Soprattutto per raccogliere l’eredità di Alex Sandro che lascerà a fine stagione per fine contratto. Ora Giuntoli dovrà superare il suo ex Napoli, la sfida è lanciata.