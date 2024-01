Bernardeschi, non solo la Juve: tutte le possibilità

Federicovorrebbe rivivere l'europeo con l'Italia dopo l'ultimo vinto pochi anni fa. Ecco perché, già dai mesi scorsi, lui e il suo entourage hanno provato a prendere informazioni con diversi club per capire se ci fossero margini per un suo rientro, anche solo temporaneo, in Italia. Risposte negative, però, fin qui.Al momento però, nessun club ha deciso di dare la luce verde per il trasferimento di Bernardeschi. Sono arrivati solo 'no'. Dalla Juventus, per motivazioni tecniche ed economiche, così come da Napoli, Roma e Lazio, l'ultima società a prendere in considerazione il possibile arrivo di Bernardeschi. Lo riporta calciomercato.com.