Federico Bernardeschi può davvero tornare alla Juventus. Come riferisce calciomercato.com, un'idea nata ormai da qualche mese, presa in considerazione dalla Juve che ha avviato le sue riflessioni senza fretta ma tenendo la porta ben aperta. In attesa proprio che il mercato seguisse la sua naturale evoluzione: la coppia Giuntoli-Manna ha valutato tutte le opportunità soprattutto a centrocampo, fin qui nessuna ha risposto alla doppia richiesta tecnica ed economica per poter trasformare delle ipotesi in rinforzi. Allora rimane in piedi proprio l'opzione Bernardeschi, tra le altre, più delle altre, in attesa che si arrivi a quella fatidica fase “di fine mercato".