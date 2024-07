Berardi, non solo la Juve: dove può andare

Berardi dopo il grave infortunio brucia le tappe e tornerà ad allenarsi già ai primi di agosto. Il Sassuolo sa che il giocatore, alla soglia dei 30 anni, vuole provare l’esperienza in una big e questo ultimo treno non può che prenderlo ora. Già impegnato nelle cessioni di Pinamonti e Laurientè, il team mercato neroverde sta valutando internamente quale potrebbe essere il prezzo giusto per il capitano. Sicuramente sarà molto inferiore rispetto ai 40 milioni chiesti alla Juventus la scorsa estate.Come riporta calciomercato.com, ci pensa il Bologna di Italiano e può tornare di moda la Fiorentina. L’entourage del giocatore però guarda sempre a Torino e alla Juventus: d’altronde il Berardi prima dell’infortunio aveva confermato che in serie A fa sempre la differenza con 9 gol e 3 assist in 17 partite. S