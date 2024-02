Enzoè stato ceduto in estate dalla Juventus in prestito, quindi a titolo temporaneo, al Frosinone. Agli ordini di Eusebio Di Francesco si sta mettendo in mostra, siglando anche il suo primo gol in Serie A. Nel suo futuro però potrebbe non esserci il ritorno alla Juventus. Stando a quanto scrive oggi Calciomercato.com infatti il centrocampista argentino sarebbe finito nel mirino del Genoa, la Juventus infatti a fronte di una buona offerta potrebbe cederlo. Si avranno aggiornamenti nei prossimi mesi, ma il ritorno di Enzo non sembra cosi scontato.