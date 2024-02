Stando ai colleghi di Calciomercato.com, lasarebbe interessata a riscattare il cartellino didalla, ma non alle cifre concordate in estate con il club bianconero (20 milioni di euro). L'intenzione, per l'immediato, è piuttosto quella di rinnovare il prestito del giocatore brasiliano, o, al massimo, di acquistarne il cartellino in sconto. Il centrocampista, dal canto suo, non sarebbe ancora convinto al 100% di continuare la propria carriera a Firenze. Anzi, spera sempre in un ritorno in bianconero, per restare, ma con un altro allenatore. Ipotesi comunque molto difficile.