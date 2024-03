Ora come ora, Antonionon sembra più così vicino alla. Stando ai colleghi di Calciomercato.com, ultimamente il tecnico salentino sta lanciando segnali al- che dovrà sostituire Thomas Tuchel - senza però escludere un ritorno in Italia. Due, al momento, le ipotesi per il suo futuro: da un lato il, dove Aurelio De Laurentiis non ha perso la speranza di convincerlo, e dall'altro il, che attende il momento giusto per iniziare un dialogo con Zlatan Ibrahimovic che di Conte è il principale sponsor. Più difficile, invece, ipotizzare un ritorno dell'ex Juve in Premier League.