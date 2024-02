Antonio, come scrivono i colleghi di Calciomercato.com, non ha fretta di tornare su una panchina, motivo per cui non ha accettato proposte da squadre già costruite e non è salito sul treno in corsa. Il tecnico salentino vuole prendersi il suo tempo per valutare l'opzione perfetta, quella che gli permetta di vincere nell’immediato. Ma non è da escludere che scelga di ripartire anche con squadre che stanno vivendo situazioni complicate per riavviare un ciclo. Lo ha già fatto in passato e potrebbe rifarlo. Senza precludersi nulla, senza grossi paletti, Conte scalpita: il 2024/25 lo rivedrà di nuovo protagonista, con lache rimane sempre un'opzione in caso di addio di Massimilianoa fine stagione.