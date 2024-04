Da calciomercato.com, le ultime sul futuro di Antonio: "Conte parte da una certezza, ha voglia di tornare a lavorare in Italia, in Serie A, dove la potenza di fuoco è decisamente limitata rispetto all'Inghilterra. I club del nostro campionato non possono spendere le cifre di quelli di Premier League, ma per l'allenatore salentino questo non significa necessariamente abbassare l'asticella. E' stato uno dei protagonisti della rinascita della Juventus, è disposto a esserlo anche per il Milan e per il Napoli, al momento le uniche opzioni credibile. Non la Roma, che ha scelto di confermare De Rossi, non la, che ha puntato il mirino su".