Nelle ultime settimane in casaè tornato fortemente in discussione il futuro di Massimiliano Allegri, che potrebbe anche lasciare Torino al termine della stagione. In virtù di questo, i bianconeri si starebbero già guardando attorno e avrebbero messo nel mirino l'allenatore del Bologna Thiago Motta, sul quale però c'è una concorrenza agguerrita. Ecco perchè si seguono anche altre piste e una di queste è quella che porta, o meglio, riporta adIl nome dell'allenatore leccese non è mai sparito dai radar dei dirigenti della Continassa e non è da escludere che si possano percorrere nuovi passi verso questa direzione. A maggior ragione dopo le dichiarazioni rilasciate da Antonio Conte nell 'intervista odierna concessa al Telegraph , dove. Ora resta da capire su quale delle tante andrà ad accomodarsi, dato che i club a lui interessati sono molti.Al momento, Conte non vuole firmare preaccordi con nessuno per capire quale sarà il progetto a lui più convincente., che starebbe spingendo forte verso l'ex allenatore di Juve e Inter, ma con il quale andrebbero risolti alcuni problemi legati al modulo di gioco. I rossoneri però non sono l'unico club a volerlo sulla propria panchina, perchè anchecontinuano a seguire le sue tracce.Detto questo, bisogna capire quali saranno le reali intenzioni della Juve, perchè non è un mistero cheAl momento si tratta solo di una suggestione, ma siamo sicuri che vedremo ancora a lungo il nome di Conte associato a quello della Vecchia Signora.