Per Massimilianorestano aperti gli scenari alla Juve. Siamo solo a febbraio e, nonostante ci sia ancora un anno di contratto a legare le parti, iniziano a circolare i primi rumors su un futuro non più assieme. Ma soprattutto traspare la sensazione che nel primo ciclo i sentimenti erano forti e veri, questo Allegri-bis stia scivolando in una sorta di convivenza forzata, di sopportazione reciproca, perché nel frattempo non ci sono più certi uomini a governare la Juve, scrive calciomercato.com. Non c’è più il passionale Andrea (Agnelli) a tenere le fila, a provare a tenere alta l’asticella delle ambizioni, anche dopo anni di investimenti sbagliati e di dissesti finanziari. Oggi ci sono manager più algidi, più pratici, che parlano di contenimento di costi e di sostenibilità finanziaria da abbinare ai risultati sportivi.