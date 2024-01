Futuro Allegri: tornerà a lavorare con Marotta?



Allegri-FIGC: nuove voci

Voci degli scorsi giorni: l'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, aveva gettato una luce sul futuro di Massimiliano Allegri, suscitando speculazioni sulla possibilità di un ritorno della coppia lavorativa che ha fatto la storia alla Juventus.In una serie di dichiarazioni, Marotta ha espresso, rivisitando alcuni retroscena del passato comune. Tuttavia, la domanda che sorge spontanea è se i due potrebbero nuovamente unire le forze dopo gli anni trascorsi alla Juventus.Al momento, le condizioni sembrano non essere favorevoli a un'eventuale reunion, considerando cheè sotto contratto con lafino al, mentreha stabilità contrattuale all'Inter fino al. Anche l'attuale allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, ha un contratto in vigore fino al 2025.Tuttavia, fonti riportate da Calciomercato.com speculano su uno scenario ipotizzabile nel lungo periodo, che vedrebbe, contribuendo a plasmare il futuro della federazione e della Nazionale italiana.Circolano voci riguardo a un, sebbene l'allenatore desideri continuare a lavorare sul campo e sarebbe disposto ad ascoltare proposte anche dall'estero, nel caso in cui il suo rapporto con la Juventus giungesse a una conclusione.Ad oggi,Tuttavia, resta il fatto che un tale scenario potrebbe rivelarsi interessante per il calcio italiano, considerando le competenze e l'esperienza di entrambi i professionisti. Resta da vedere se il futuro riserverà un nuovo capitolo nella loro collaborazione.