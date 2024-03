Anche con la sempre più probabile qualificazione in, sembra che le probabilità di vedere Massimilianotornare a Torino il prossimo anno siano scarse, stando a quanto riferito da fonti di Calciomercato.com. Il rapporto di fiducia tra Allegri e la dirigenza sembra sempre più compromesso con il passare dei giorni. Se la decisione di cambiare dovesse arrivare dall'alto, sarà necessario raggiungere un accordo economico, considerando che Allegri attualmente percepisce un salario di 7 milioni di euro netti all'anno. Questo rappresenterebbe un notevole esborso per la Juventus, soprattutto considerando che sarà necessario anche mettere sotto contratto un nuovo allenatore, con Thiago Motta in cima alla lista delle preferenze.