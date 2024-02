Un'ipotesi da non scartare. Max potrebbe lasciare Torino ad un anno dalla scadenza del suo contratto. Ad alimentare i dubbi sono state le parole di Allegri in conferenza stampa: "Cerchiamo di finire la stagione nei modi e poi si vedrà". Tradotto? Raggiungiamo la Champions League e poi valuteremo il mio futuro. Sembra però chiaro che siano in corso riflessioni. Come riporta Calciomercato.com.L'opzione meno plausibile è che Max resti a Torino con il contratto in scadenza. Rinnovo o separazione? Queste sembrano le due strade più concrete. Allegri ha contratto fino al 2025 da 7 milioni a stagione. Se dovesse restare però sarebbe costretto ad accettare un sostanzioso taglio del suo ingaggio. Una vera e propria scelta di cuore per rimanere a Torino.