Secondo quanto rivelato da Calciomercato.com, i rapporti tra Massimilianoe Cristianoè sempre stato abbastanza freddo nel corso della stagione, già all'inizio, per poi farsi sempre più teso a gennaio, dopo il mercato. Allora, infatti, il tecnico dellaaveva avanzato una sola richiesta: un centrocampista esperto che potesse far sentire meno le assenze di Paul Pogba e Nicolò Fagioli. Alla fine il dirigente decise però di giocarsi la giovane scommessa Carlosdal Southampton, in totale contrapposizione con le idee del proprio allenatore (che, tra l'altro, non ha digerito il fatto di non aver ancora ricevuto comunicazioni sul proprio futuro).