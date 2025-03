CM - Allegri già pronto a cambiare il Milan sul mercato: la strategia

Getty Images

Come cambierebbe il Milan con Allegri: chi rimane e chi arriva

Nelle ultime ore è emerso con forza il nome di. Il club rossonero ha già deciso di non andare avanti con Sergio Conceicao per la prossima stagione e come successore valuta un profilo italiano che abbia esperienza. Ecco perché l'ex allenatore dellaè il candidato perfetto ed è in pole per tornare a guidare il Milan.La guida tecnica non sarà però l'unica cosa che cambierà in estate, dove arriverà anche un nuovo direttore sportivo. Al di là della dirigenza però, ci saranno novità all'interno della rosa. Come cambierà su indicazione di Allegri? Ci sono alcuni punti di fermi che rimarrebbero comementre il destino di Theo Hernandez non sembra legato alla scelta su Allegri o su un altro tecnico.

Per quanto riguarda gli acquisti, come riporta calciomercato.com: "Se sarà Allegri, arriveranno almeno un centravanti, un difensore centrale, un terzino sinistro e un amato regista in mezzo al campo saranno da acquistare in estate per plasmare la formazione rossonera che dovrà ripartire. Il Milan si prepara al possibile ritorno del tecnico".