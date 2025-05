CM - Dal Napoli al Milan: il futuro di Allegri è ancora una volta legato a quello di Conte, cosa succede

Getty Images

La stagione 2025/26 della Serie A potrebbe tornare a riproporre Massimiliano Allegri sul palcoscenico del campionato italiano. Proprio così, perché dopo la conclusione del suo rapporto con la Juventus, datato 17 maggio 2024, il tecnico livornese è rimasto ai box per un anno e ora è pronto a tornare in corsa, evidentemente da protagonista, sul massimo palcoscenico nazionale.Nelle prossime settimane, dunque, l'allenatore toscano conoscerà il proprio futuro sportivo con due squadre che, al momento, sembrano le maggiori accreditate per assicurarsi l'ingaggio di Allegri in vista della prossima stagione: il Napoli e il Milan.

Accordo di massima Allegri-Napoli

Il Milan ci prova

Come riferito da Calciomercato.com, infatti, il Napoli si sarebbe cautelato in caso di addio di Antonio Conte - che sembrerebbero destinato al ritorno alla Juventus - puntando gli occhi proprio sull'ex allenatore bianconero, individuato come profilo ideale per dare continuità al progetto Napoli.Sempre secondo Calciomercato.com, il Napoli e Allegri avrebbero raggiunto un accordo di massima nelle scorse settimane sulla base di un contratto biennale da 6 milioni di euro. Il tutto, però, è ovviamente legato al futuro di Antonio Conte che - legato al Napoli fino al 30 giugno 2027 - dovrà fare chiarezza sul proprio futuro nei prossimi giorni.Nonostante uno svantaggio piuttosto importante, il Milan vuole provare a colmare il gap. Proprio così perché i rossoneri, dopo aver visto sfumare l'assalto nei confronti di Vincenzo Italiano, ha deciso di virare con prepotenza proprio su Massimiliano Allegri.Igli Tare, che nei prossimi giorni verrà ufficializzato in qualità di nuovo direttore sportivo rossonero, proverà a convincere l'allenatore toscano a sposare il progetto Milan. Il ritardo è piuttosto importante rispetto alle mosse tempestive del Napoli, ma il Diavolo non si sente tagliato fuori dalla corsa.