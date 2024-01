Allegri e Marotta, in futuro di nuovo insieme? L'ipotesi

Nella giornata di ieri, l'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, ha parlato di Massimiliano Allegri, mostrando la stima per l'allenatore della Juve ma raccontando anche qualche retroscena del passato. Ma in futuro potrebbero di nuovo lavorare insieme dopo gli anni passati alla Juve?Al momento le condizioni sembrano non esserci, con Allegri sotto contratto con la Juve fino al 2025 e con Marotta saldo almeno fino al 2027 all'Inter, dove Inzaghi ha un contratto fino al 2025. In un lontano futuro, riferisce calciomercato.com, uno scenario ipotizzabile, e che corrisponderebbe alle aspirazioni nel lungo periodo sia di Marotta che di Allegri, è quello che potrebbe vederli entrambi protagonisti in ambito Figc. Una federazione e una Nazionale targati Marotta-Allegri.