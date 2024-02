Carlos Alcaraz è arrivato a Torino ieri sera e questa mattina è passato al JMedical (QUI foto e video), per ulteriori controlli dopo le visite mediche già svolte in Inghilterra nei giorni scorsi. Il 21enne si trasferisce in prestito con diritto di riscatto. Se l'argentino convincerà a giugno, riferisce calciomercato.com, Giuntoli studierà una formula con il club inglese per tratterlo a Torino. Nel possibile affare va considerato il 15% sulla futura rivendita che deve finire nelle casse del Racing, che un anno fa l'ha venduto al Southampton per 13,65 milioni di euro.