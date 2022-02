1









È la Juve l'unica squadra italiana nella top ten dei club più popolari in Cina, come emerge dall'ultima edizione dello studio "Red Card – China Digital Performance Index", che si occupa di indagare la "fama" di squadre, calciatori e leghe europee nel Paese asiatico. Per quanto riguarda le prime, in vetta compare ancora il Barcellona, seppur con un indice di 66 in netto calo rispetto all'86 del 2021. Alle sue spalle sul podio due novità, il Chelsea e il Manchester United, seguiti da PSG, in crescita, e Real Madrid, in "caduta" dal secondo al quinto posto. Perde posizioni anche la Juve, al nono posto con un punteggio di 31 al pari del Liverpool, ma comunque davanti alle altre due italiane presenti nella graduatoria (Inter e Milan, rispettivamente 13° e 14°).

Passando ai giocatori, il più popolare in Cina resta l'ex bianconero Cristiano Ronaldo con un index di 55, davanti a Neymar (32) e Lionel Messi (29); la top five si chiude con Thomas Muller (26) e un altro ex Juve, Paul Pogba (16). Non bene, infine, la Serie A: il campionato italiano, infatti, conta solo 167.000 seguaci in Cina, con una distanza abissale dalla Premier League (8,93 milioni) e dalla Liga spagnola (8,29 milioni), ma anche dalla Bundesliga (4,08 milioni) e dalla Ligue 1 (2,24 milioni).