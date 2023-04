L'Associazione Club Napoli Maradona protesta contro il Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI per aver escluso i tifosi del Napoli dalla causa per l'assegnazione dello scudetto 2018/19, che lascia campo libero alla Juventus, attraverso un comunicato stampa. A riportarlo è TuttoNapoli."La decisione assunta oggi dal Collegio di Garanzia dello Sport - si legge -, che ha ritenuto non ammissibile l'intervento ad opponendum presentato dal Codacons così come dal Associazione Club Napoli Maradona nel ricorso proposto dalla Società Juventus sul caso delle plusvalenze, è un atto abnorme, inspiegabile e scandaloso in uno Stato di diritto, contro i principi del giusto processo e della Costituzione"."Altro che valori dello dello sport ancora una volta il Coni si dimostra lontanissimo dai cittadini e dagli amanti dello sport, i tifosi che sono i fruitori e clienti del mondo del calcio , adottando misure che escludono del tutto i tifosi da qualsiasi decisione li coinvolga o li riguardi – spiega Pisani– La vicenda della Juventus vede interessati in modo diretto milioni di tifosi e appassionati di calcio, rappresentati da associazioni che sono scese in campo per tutelare prima di tutto la legalità , giusto processo e carta costituzionale, che attraverso la decisione odierna del Collegio di Garanzia hanno ricevuto un sonoro schiaffone e capito che lo sport non è’ giustizia ma un altro sistema chiuso".