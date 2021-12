È il- con oltre 1 miliardo di euro - il club calcistico con maggior valore, secondo la classifica elaborata dalla stampa spagnola in un "bilancio" di fine anno. Classifica in cui, a differenza di altre occasioni, non compare la, ma tornano, un po' a sorpresa, Tottenham e Atletico Madrid.Di seguito la top ten (cifre espresse in euro):1- Manchester City: 1.080 milioni2- PSG: 990,2 milioni3- Manchester United: 919,55 milioni4- Chelsea: 891,5 milioni5- Liverpool: 866,5 milioni6- Bayern Monaco: 840,5 milioni7- Real Madrid: 746 milioni8- Atletico Madrid: 745,9 milioni9- Tottenham: 697,25 milioni10- FC Barcelona: 659 milioni