"Sviluppare, valorizzare e mantenere rapporti con società di calcio estere, al fine di promuovere i talenti e creare una rete virtuosa di collaborazioni. Segnalare giovani di talento da far crescere a Torino, oppure permettere ai ragazzi che stanno crescendo nelle nostre Under di vivere esperienze di qualità in campionati esteri". E' il racconto della giornata in casa Juve del Club 15, come da comunicato bianconero: "Questo, in sintesi, è il “Club 15”, progetto che vede la Juventus protagonista insieme a società di tutto il mondo, con le quali il Club bianconero collabora per quanto riguarda la galassia prestiti. Una delegazione di questi Club domenica è stata a Torino, per incontrare il management bianconero, assistere tutti insieme a Juve-Venezia e poi spostarsi ad Alessandria per vedere molti di questi ragazzi all’opera con l’Under 23 nel primo turno di playoff promozione di Serie C. Presenti il WSG Swarowski Tirol (con il Presidente, Diana Langes Swarowski), il Mirandés, l’AEK Atene, l’Utrecht, il Deportivo Alavés, il Vitesse, il St.Gallen, il Cincinnati FC e l’Aberdeen".