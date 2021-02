Nella conferenza stampa di presentazione al Brescia, il nuovo allenatore Pep Clotet ha parlato di un paragone che lo accosta a un ex allenatore della Juventus: "Mi lusinga essere paragonato ad Allegri, credo che abbia lavorato molto bene. Io come lui ho lavorato con Cellino in passato (Max al Cagliari, ndr) e mi sono trovato bene. All’inizio è stato un anno molto buono che in me ha fatto la differenza, lavorare in quel club ha rappresentato un bel passo nella mia carriera e il destino ha voluto che le nostre strade si incrociassero di nuovo".