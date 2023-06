"Dallo sgabello di Lisbona in poi i rapporti con Allegri non sono stati idilliaci: litigi, clima teso, non ultimo la fascia di capitano non data quando il difensore è rientrato alla Juventus. Per il quieto vivere il tecnico e il giocatore si sopportano a vicenda." Questo ciò che Tuttosport rivela sul rapporto tra Bonucci e l'allenatore della Juve.