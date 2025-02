Clima infuocato sugli arbitri in Francia: 'Oltre le minacce di morta'. E c'entrano due ex Juventus

NICOLAS TUCAT

Rivolta arbitri in Francia: cosa sta succedendo

Jérémy Stinat era stato designato come arbitro per la sfida della 23ª giornata di Ligue 1 tra Auxerre e Marsiglia, terminata con un netto 3-0 per i padroni di casa. Una nomina che il club di Pablo Longoria aveva subito contestato, ricordando il precedente della Coupe de France del 14 gennaio, quando Stinat aveva diretto la gara persa ai rigori dall’OM contro il Lilla, espellendo Medhi Benatia nel concitato finale.Anche nella sfida di sabato le tensioni non sono mancate. Il Marsiglia ha duramente criticato l’operato di Stinat, accusato di non aver concesso un rigore e di aver espulso ingiustamente Cornelius. Le polemiche sono esplose con dichiarazioni infuocate da parte del presidente Longoria, del suo collaboratore Fabrizio Ravanelli e dell’allenatore Roberto De Zerbi, che hanno parlato di “corruzione” e “scandalo”. Longoria, in seguito, si è scusato per le sue parole.A peggiorare il clima, è arrivata la denuncia dello stesso Stinat per un atto intimidatorio subito prima della partita: ignoti hanno forato le gomme di entrambe le sue auto. "Gli pneumatici delle vetture di Jérémy Stinat sono stati tagliati prima di Auxerre-Marsiglia", ha rivelato il presidente della Federazione calcistica francese, Philippe Diallo, a L'Équipe. "Sua moglie se ne è accorta mentre stava per entrare in autostrada".Stinat ha poi rotto il silenzio, descrivendo il difficile momento che sta attraversando: "Ora prestiamo attenzione a tutto. Il tempo aiuta a sistemare le cose, ma c’è ancora molto da fare. La mia famiglia è riservata e vuole preservare la propria tranquillità. Non avrei mai immaginato di vivere una situazione del genere", ha dichiarato a L'Équipe.Ha poi aggiunto: "Ho ricevuto oltre 300 messaggi di sostegno da ex colleghi, giocatori, dirigenti e arbitri. Ma questo affetto non cancella le minacce. La cosa che mi pesa di più è il coinvolgimento della mia famiglia, è un colpo allo stomaco. Siamo stati minacciati di morte, anche oltre il calcio".Nonostante tutto, Stinat tornerà in campo già domenica, dirigendo Angers-Tolosa. "Volevo arbitrare nel weekend. Mi sento perfettamente in grado di farlo, così come lo ero per Auxerre-Marsiglia nonostante le polemiche. Bisogna rialzarsi subito, come chi cade da cavallo. Sono sicuro di me e delle mie capacità".