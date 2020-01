Luca Clemenza firma con il Pescara. Come riporta Sky Sport, il centrocampista della Juventus Under 23 si trasferirà al club abruzzese che in questa sessione di mercato ha ceduto l'attaccante italo-brasiliano Matteo Brunori al club bianconero. Clemenza era tornato alla base la scorsa stagione dopo una girandola di prestiti tra Serie C e Serie B e adesso riparte dalla cadetteria dopo un'ottima prima parte di stagione con la Juventus Under 23.