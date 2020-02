Luca Clemenza, centrocampista della Juve ora al Pescara, ha parlato al sito del club: “Sono qui perché voglio e posso dare qualcosa, spero vivamente nel riscatto a fine anno perché sono in una squadra forte e una piazza che mi piace veramente tanto”.



A Il Messaggero, in edicola ieri, aveva detto: “Quando il mio procuratore mi ha chiamato per dirmi che c’era questa ipotesi non ho avuto dubbi e sono partito verso Milano per firmare il contratto. Qui ho trovato un ambiente molto positivo, dal mister ai compagni di squadra, un gruppo ben assemblato in cui non ho avuto difficoltà a entrare. Il mister mi sta impiegando come mezzala sinistra, un ruolo che mi piace molto, spero di poter dare una mano a questa squadra ed essere partecipe per questo finale di stagione. Obiettivi? Sicuramente entrare nei play off e poi magari sperare nel sogno Serie A”.