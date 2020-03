In un'intervista a Tuttosport, Luca Clemenza, attualmente al Pescara, ha parlato di Andrea Pirlo alla Juve Under 23: "Sì, ho letto questa notizia. Posso raccontare questo: un giorno incontrai il mio procuratore Tinti in compagnia di Pirlo che stava osservando da vicino la Primavera. E’ da quel momento che ho iniziato ad annusare qualcosa a riguardo, non sapevo se volesse intraprendere questo mestiere ma forse possiamo avere avuto una conferma".