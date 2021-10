Serata positiva pernelle qualificazioni ai Mondiali 2022, con due bianconeri interessati: uno in campo -- e uno davanti alla tv in quanto squalificato,. La Polonia ha battuto 1-0 in trasferta l'Albania: il portiere bianconero ha così conservato inviolata la propria porta, in una partita caratterizzata da una sospensione di un quarto d'ora in seguito al gol della Polonia segnato da Swiderski al 77'. Dopo la rete, infatti, dagli spalti dello stadio di Tirana è partito un lancio di bottiglie di plastica, alcune delle quali hanno colpito i giocatori polacchi. La partita è ripresa poco dopo e la Polonia ha mantenuto il vantaggio, conquistando una vittoria che le permette di superare proprio l'Albania e avvicinarsi all'Inghilterra prima nel girone (a tre punti). Vittoria importante anche per la Svezia: senza Kulusevski, squalificato, gli scandinavi hanno avuto la meglio sulla Grecia e si sono portati al primo posto del girone B, superando la Spagna.