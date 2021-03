Tra i pochi precedenti con il Porto in Champions League c'è anche un match di oltre 18 anni fa, risalente alla fase a gironi della stagione 2001-2002. Era la Juventus di Lippi, che al Delle Alpi sconfisse la formazione portoghese col un 3-1 in rimonta. A portare in vantaggio gli ospiti era stato il brasiliano Clayton, il cui gol fu poi ribaltato da Del Piero, Montero e Trezeguet. Proprio Clayton, unico giocatore del Porto ad aver mai segnato sul campo della Juve, ha parlato a O Jogo: "Avevamo una squadra forte e la Juve era formata da giocatori straordinari, questo ci motivò. Per quanto riguarda stasera, non sarà semplice: la Juventus in casa è fortissima e ha tanti giocatori che possono ribaltare la partita. Poi c'è Ronaldo, il migliore al mondo e non è semplice trovare un modo per fermarlo. Detto questo, il Porto ha una squadra giusta per provare a passare. Come si ferma CR7? Se è in giornata è dura. Spero che non lo sia, a prescindere servirà concentrazione massima e un po' di fortuna".