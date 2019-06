La Juventus cambia pelle in campo e sul mercato. La cessione di Leonardo Spinazzola ed il possibile addio di Joao Cancelo farebbero da contraltare al clamoroso arrivo di Matthjis De Ligt. La trattativa con il difensore olandese sembra vicina alla sua conclusione, con i bianconeri ad un passo dal primo grande colpo di questa sessione estiva. Un'operazione tanto onerosa quanto vantaggiosa che dovrebbe portare 70 milioni nelle casse dell'Ajax e 12 milioni al giocatore.



NOVITÀ – Tuttavia, il mercato dei campioni d'Italia rafforza una tendenza già avviata nella scorsa estate. Infatti, De Ligt firmerà un contratto con una clausola da 150 milioni. Una cifra, forse, destinata a salire, dato che la Juventus intende monetizzare il più possibile da un'eventuale futura cessione dell'olandese. L'inserimento dell'opzione rescissoria con un prezzo ben preciso è una novità per la Juve, che ha deciso di ricorrere a questo sistema negli ultimi mesi della gestione Marotta ed ora ne ha fatto un tratto distintivo del proprio mercato in entrata. Il primo giocatore bianconero a sottoscrivere un contratto con clausola è stato Emre Can nella scorsa estate. Ora tocca anche a De Ligt. Un cambiamento che va di pari passo con la tendenza generale del mercato e che da una parte mette al riparo la Vecchia Signora da eventuali clamorose offerte. Dall'altra parte, però, pone per la prima volta la società nelle condizioni di non poter più incidere totalmente sul futuro dei propri assistiti. Un aspetto non trascurabile.