La clausola di Osimhen ha una 'nuova' scadenza: cosa cambia per il suo futuro tra Napoli, Galatasaray e Juventus

Da ormai quasi due mesicon tante squadre le cui mosse sono legate appunto a cosa succederà con l'attaccante nigeriano., che aspetta di cedere finalmente una volta per tutte il giocatore e incassare tanti soldi dall'addio.che non ha mai smesso di credere nella "permanenza" di Osimhen dopo l'ultima stagione passata insieme ma anchechi con un'offerta vera e propria come gli arabi e chi portando avanti contatti con l'entourage come i bianconeri. Adesso però si è arrivati al momento probabilmente della svolta.

Futuro Osimhen, gli aggiornamenti

Quando scade la clausola di Osimhen: la novità

Tra le squadre citateche non vuole giocare nel campionato saudita mentressendo anche "bloccata" dalla situazione di Dusan Vlahovic . Rimane invece il Galatasaray, che dopo aver ottenuto il via libera del giocatore, aperto a tornare in Turchia, ha presentato un'offerta ufficiale al Napoli da 55-60 milioni. Proposta rifiutata però perché il club di Aurelio De Laurentiis continua a volere i soldi della clausola rescissoria, ovvero 75 milioni.In attesa che i club proseguano la trattativa, c'è una novità riportata dai vari quotidiani sportivi,Questo vuol dire che se non sarà attivata nelle prossime ore, il Napoli tornerà ad avere il pieno controllo sul giocatore.Una differenza che non cambia in maniera sostanziale il futuro di Osimhen visto che comunque non rimarrà al Napoli ma che può modificare le strategie, da una parte e dall'altra. La realtà dice cheLa volontà comunque è non trascinare la situazione troppo a lungo e possibilmente chiudere tutto prima che inizi il ritiro.