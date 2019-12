Il Boca Juniors ha una clausola del 50% sulla prossima cessione di Rodrigo Bentancur, centrocampista uruguaiano arrivato in bianconero per circa 15 milioni nell'ambito dell'operazione Tevez che invece si trasferì in Argentina a titolo gratuito. La scorsa settimana è stato votato il nuovo presidente del club argentino: si tratta di ​Jorge Ameal con cui la Juve ha già preso contatti per cercare di cancellare la clausola dell'uruguaiano, un'impresa non riuscita con la precedente dirigenza e che non si preannuncia facile.