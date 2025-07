Cos'è la clausola anti-Italia nel contratto di Osimhen col Galatasaray?

Getty Images

Cos'è la clausola anti-Italia di Osimhen

Sembra sempre più vicino il trasferimento dial. Al culmine di un vero e proprio tormentone di mercato, il club campione d'Italia e la società turca hanno raggiunto un'intesa di massima per il trasferimento del nigeriano. Il Galatasaray verserà i 75 milioni di euro della clausola rescissoria secondo questa ripartizione: 40 subito e i rimanenti 35 da saldare entro la fine del 2026. Il Napoli, inoltre, ha fatto inserire una clausola definita "anti-Italia" all'interno del contratto che legherà l'ex Lille ai turchi.

All'interno del contratto che legherà Osimhen al Galatasaray per le prossime stagioni, verrà inserita una clausola anti-Italia. In altre parole, il club di Istanbul non potrà cedere Osimhen ad una squadra italiana entro i primi due anni. Una mossa preventiva quella da parte degli azzurri, per evitare che il giocatore si possa accasare nelle prossime sessioni in una big del nostro campionato.