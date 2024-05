Claudiolascia il Cagliari. Dopo aver conquistato la salvezza con una giornata d'anticipo, il tecnico romano - apprende l'ANSA - ha annunciato al club rossoblù la sua intenzione di chiudere l'avventura in Sardegna, la sua seconda dopo la storica cavalcata dalla Serie C alla Serie A tra il 1988 e il 1990. Nelle prossime ore è atteso l'annuncio ufficiale. Ranieri lascerà inoltre il calcio, annunciando che non allenerà più nessun'altra squadra.Il tecnico romano ha allenato la Juventus per due stagioni, al ritorno in Serie A dopo i fatti di Calciopoli e l'anno in Serie B con la promozione firmata Deschamps.