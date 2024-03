La carriera



Il rapporto con Buffon e Szczesny

, 59 anni, ha una ricca esperienza nel mondo del calcio. Oggi è il preparatore dei portieri della Juventus.Da giocatore, ha trascorso 12 stagioni nei Dilettanti, dimostrando una passione e dedizione al gioco fin dai suoi esordi. Oltre alla sua esperienza sul campo, Filippi ha ottenuto un diploma ISEF e ha conseguito diverse qualifiche nel settore del calcio, tra cui istruttore di calcio, preparatore atletico e allenatore di Base UEFA.La sua conoscenza e competenza nel campo del calcio non si limitano all'esperienza pratica: Filippi ha anche condiviso il suo sapere attraverso la pubblicazione di articoli su numerose riviste specializzate nel settore. La sua dedizione e il suo impegno nel migliorare il mondo del calcio lo hanno reso una figura rispettata e influente nella comunità calcistica.Dal 1992,si è dedicato alla preparazione dei portieri, accumulando una vasta esperienza in diversi club. Ha iniziato la sua carriera con squadre dilettantistiche come Ladispoli, Latina e Ceccano, prima di fare il salto nel professionismo con la Fidelis Andria.Uno dei momenti più significativi della sua carriera è stato il periodo trascorso al Chievo Verona, dove ha lavorato come preparatore dei portieri dal 2000 al 2004. Successivamente, ha avuto l'opportunità di tornare nella sua città natale e tifare per la Roma, dove ha lavorato con i portieri della prima squadra nella stagione 2004-05 e con il settore giovanile nel 2005-06.Dopo la sua esperienza alla Roma, Filippi ha continuato il suo percorso professionale, lavorando con club come Siena, Parma e nuovamente il Chievo.La sua dedizione e competenza nel preparare i portieri lo hanno reso una figura rispettata nel mondo del calcio italiano, contribuendo al successo delle squadre con cui ha lavorato.Quando arriva Antonio Conte alla Juventus, Gianluigi chiede e ottiene la conferma dicome preparatore dei portieri. Buffon apprezza il carattere e i metodi di Filippi, che a volte lo sfida con la terribile macchina lancia-palloni durante gli allenamenti. Grazie al lavoro di Filippi, Buffon ritorna ad essere il numero 1 tra i pali della Juventus, e allo stesso tempo contribuisce alla crescita di altri portieri come Marco Storari.Lo stesso rapporto si è instaurato con Tek Szczesny , attuale primo portiere della Juventus.: dopo Conte, ha proseguito con Allegri. E dopo Allegri ha superato Sarri, Pirlo e ancora Max.