Il fratello di Giorgio Chiellini, Claudio, ha voluto salutare il Pisa dopo il suo periodo trascorso nella dirigenza del club toscano e per farlo ha scelto la via dei social.'Alla fine di questo importante percorso umano, sportivo e professionale, ringrazio la Proprietà, la famiglia Corrado e tutte le persone che mi hanno accompagno e coadiuvato in questi due anni bellissimi. Ringrazio il Pisa Sporting Club per tutte le emozioni vissute e auguro ai colori nerazzurri le migliori fortune e un futuro ricco di soddisfazioni'.