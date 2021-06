Un Chiellini rinnova e un altro saluta la Juventus. Claudio Chiellini è pronto a firmare per il Pisa e a lasciare i bianconeri dopo aver costruito le fondamenta della neonata Under 23. Come racconta Tuttosport, la proprietà americana della società toscana ha fatto di tutto per convincere Chiellini a sposare il progetto nerazzurro e così Claudio, nonostante il forte legame con i bianconeri, "alla fine ha deciso di provare l’esperienza in proprio". E in tanti paragonano l'uscita di scena di Claudio alla Juve aquella di Giorgio nel 2004: alla Fiorentina per farsi le ossa, prima di tornare a Torino per restarci a vita. Staremo a vedere.