Claudia Parini, bresciana, ha trovato la fama in Spagna, divenendo velina di Telecinco. In passato, ha fatto la hostess al Milan, con un licenziamento per aver messo piede in garage, poi è passata al Novara. Il suo sogno era quello di diventare giornalista sportiva, ma la macchina fotografica ha avuto la meglio. E ora sogna il cinema. Tempo fa, a Tuttosport, dichiarava la sua fede bianconera e invocava l'arrivo di Alexis Sanchez. Intanto, vi mostriamo come mai il suo futuro sia stato davanti a una macchina fotografica, piuttosto che in una sala stampa, anche se il sogno non l'ha abbandonato. Recentemente ha dichiarato che tra i suoi progetti c'era un corso di giornalismo. Ne sentiremo parlare ancora?