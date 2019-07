Intervenuta negli studi di Raisport, Claudia Garcia ha espresso il proprio pensiero sulla Juventus targata Maurizio Sarri. La giornalista ha affermato di non dare molto peso alle amichevoli disputate finora in Asia poiché si è trattato di viaggi lunghi e di gare disputate in date ravvicinate. La giornalista ha poi aggiunto come preveda tanti cambiamenti quest'anno, poiché: "il gioco del centrocampo di Sarri è completamente diverso da quello di Allegri". Ha poi concluso il suo pensiero asserendo di vedere una Juventus galattica per la prima volta da quando si trova in Italia.