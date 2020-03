La giornalista portoghese Claudia Garcia è intervenuta ai microfoni di Radio Sportiva per parlare delle voci di un possibile ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid: ​"Cristiano è molto legato alla città di Madrid e ha anche una compagna spagnola, quindi il legame col Real Madrid sarà sempre più forte rispetto a quello con tutti gli altri club, però in questo momento non credo ci sia la possibilità che torni. È andato a vedere una partita con amici e un giornalista ha detto che probabilmente sarebbe voluto essere in campo, ma era una sua opinione. Lui non si è lasciato bene con Florentino Perez, poi il fatto che scenda negli spogliatoi a salutare gli ex compagni è un altro discorso, comunque per il Real è una pagina chiusa e un suo ritorno è impossibile. Rimarrà alla Juventus fino a fine contratto e non credo che Guardiola sarà bianconero, semmai un giorno potrebbe tornare al Barcellona che ha bisogno di un restyling totale"