"Qualcuno è entrato nella mia quotidianità, nelle mail, nel telefono, nei miei messaggi, nelle mie foto, in tutti i miei profili social. Si è presentato con un nickname. Mi ha tempestato di messaggi,mi ha chiesto soldi. Surreale. Ancora non sono riuscita a riavere tutto", così Claudia Galanti, splendida showgirl e modella paraguayana, ha denunciato nei giorni scorsi un "furto digitale" mosso nei suoi confronti. La bellissima Claudia, che negli anni scorsi venne avvicinata anche a Fabio Quagliarella, oggi bomber della Sampdoria, vuole voltare pagina, non prima però di aver risolto la questione per vie legali.



