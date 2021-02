1









Scelte e minacce, decisioni sul campo che influenzano la vita. Un cartellino rosso a Tomas Soucek, centrocampista del West Ham, ha creato grandi problemi a Mike Dean e riacceso le polemiche. L'arbitro è diventato immediatamente oggetto di insulti e minacce tramite i social network, a cui Mark Clattenburg, tra i più importanti e rispettati fischietti inglesi, ha risposto con una lettera al Daily Mail, in cui definisce la sua giornata "una vita nella paura".



E racconta: "Sono abituato a ricevere lettere a casa mia. Erano indirizzate a Mark Clattenburg e il mio postino, pensando di farmi un favore, me le ha consegnate. C'erano insulti vili e minacce. L'ho denunciato alla polizia, ma visto l'anonimato non hanno arrestato o condannato nessuno. È doloroso, è spaventoso. C'è un limite. Purtroppo, con i social media, quel limite viene superato troppo spesso. Michael Oliver ha dovuto trasferire la sua famiglia da casa dopo la partita in cui la Juventus è stata eliminata dalla Champions League dal Real Madrid nel 2018".