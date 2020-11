In base a cosa un giocatore ha un determinato prezzo? La verità alla fine è che il prezzo lo fa il mercato. Ma se proprio si vogliono avere delle stime fuori dai periodi di trattative, si possono trovare criteri oggettivi ed elaborare algoritmi per stilare delle classifiche. Come ha fatto il CIES, che ha elencato in ordine i 100 giovani calciatori (alias "nati dal 2000 in avanti") dal valore più alto nel mondo. Il podio è composto da Alphonso Davies del Bayern Monaco (180 milioni di euro), Jadon Sancho del Borussia Dortmund (125 milioni) e Ansu Fati del Barcellona (123 milioni).

JUVE SIGNORA D'ITALIA - Il primo giocatore del campionato italiano che incontriamo in classifica, unico nella top 20, è Dejan Kulusevski: 75 milioni il suo valore. Il primo italiano è Moise Kean (che però gioca in Ligue 1, nel PSG) con 31 milioni, poi tornando in Serie A abbiamo Marash Kumbulla della Roma (21,6 milioni) e Sandro Tonali del Milan (20,3 milioni). Sarà questa valutazione che ha indotto ieri sera Kulusevski ad auto-prospettarsi su Instagram un percorso da leggenda?