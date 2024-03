Chi è il giocatore con più presenze nella storia della Juventus?

I giocatori con più presenze nella storia della Juventus

Alessandro Del Piero 705

Gianluigi Buffon 685

Giorgio Chiellini 561

Gaetano Scirea 552

Giuseppe Furino 528

Leonardo Bonucci 502

Roberto Bettega 482

Dino Zoff 476

Giampiero Boniperti 465

Sandro Salvadore 453

Chi è il giocatore della Juventus in attività con più presenze?

I giocatori della Juventus in attività con più presenze (Top 10)

Alex Sandro 323

Wojciech Szczesny 244

Adrien Rabiot 201

Paul Pogba 190

Danilo 186

Daniele Rugani 145

Weston McKennie 124

Manuel Locatelli 122

Federico Chiesa 119

Moise Kean 117

Bandiere, leggende, pilastri, ma anche meteore e fugaci apparizioni. A partire dal 1° novembre del 1897 ad oggi sono ben 777 i calciatori che, lungo il proprio percorso calcistico, hanno indossato la maglia dellain almeno una partita in competizioni ufficiali.Il giocatore che ha collezionato il maggior numero di presenze ufficiali con la Juventus è. L'ex numero 10 e bandiera della Vecchia Signora ha vestito la maglia zebrata dal 1993 al 2012 toccando quotacomplessive tra tutte le competizioni: Serie A, Champions League, Coppa Intercontinentale, Supercoppa europea, Europa League/Coppa UEFA, Coppa Intertoto, Coppa Italia e Supercoppa italiana. Il recordman bianconero guida la speciale graduatoria riservata alle colonne della storia juventina. Di seguito andiamo a scoprire chi sono i 10 giocatori ad aver giocato più partite ufficiali nella storia del club torinese.Tra i giocatori che attualmente vestono la maglia della Juventus, ci sono ovviamente diversi di loro che possono ancora ambire a scalare ulteriormente tale graduatoria per imprimere con ancora più forza il proprio nome all'interno del firmamento zebrato.Tra i calciatori della Juventus in attività, colui che ha collezionato più presenze in maglia bianconera è. Il terzino brasiliano, arrivato dal Porto nell'estate del 2015,, distribuite tra Serie A, Champions League, Coppa Italia, Supercoppa italiana e Europa League.